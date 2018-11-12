В Калифорнии более 30 человек погибли и около 230 пропали без вести из-за лесных пожаров
12 ноября 2018 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв лесного пожара в американском штате Калифорния достигло 31. Еще 228 человек числятся пропавшими без вести, экстренные службы продолжают поиск погибших и выживших.
Пожар стал самым смертельным в штате за последние 85 лет. По словам шерифа Кори Хони, часто экспертам-антропологам приходится работать лишь с фрагментами костей погибших — все остальное уничтожил огонь. На месте работает передвижная генетическая лаборатория, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
В результате катастрофы более чем 52 тысячам людей пришлось бежать из своих домов. 1,3 тысячи из них находятся во временно обустроенных убежищах. Власти штата отправили на борьбу с огнем более восьми тысяч пожарных.
Общая площадь пожара Camp Fire — около 450 квадратных километров. Одновременно с ним калифорнийские леса горят еще в нескольких местах. Причиной пожара называют крайне засушливую погоду и сильный ветер, благодаря которому в некоторых местах огонь движется со скоростью до 80 километров в час.
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