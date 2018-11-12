Назначен новый посол Армении в Казахстане
12 ноября 2018 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении подписал указ о назначении Гагика Калачяна на пост чрезвычайного и полномочного посла в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Решение принято с учетом предложения исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Резиденция посла будет находиться в Астане.
Ранее Калачян был послом по совместительству Греции, Хорватии, Кипра, Сербии и Словении. А послом РА в Казахстане и Киргизии был Ара Саакян.
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