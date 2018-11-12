Facebook запатентует систему поиска друзей на основании перемещений пользователей

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook хочет запатентовать систему добавления в друзья на основании перемещения пользователей. Среди критериев отбора — когда у пользователей были встречи и как долго они длились.

Патент предлагает использовать различные устройства для анализа движения пользователей, чтобы увидеть, перемещаются ли два человека по одной и той же схеме, пишет «Ъ» со ссылкой на FoxNews.

Таким образом, если компания воплотит свою идею в жизнь, у вас в друзьях может появиться сосед по автобусу.

В Facebook заявили, что указанные в патенте технологии не обязательно будут реализованы.