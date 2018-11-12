// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Facebook запатентует систему поиска друзей на основании перемещений пользователей

Facebook запатентует систему поиска друзей на основании перемещений пользователей
12 ноября 2018 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook хочет запатентовать систему добавления в друзья на основании перемещения пользователей. Среди критериев отбора — когда у пользователей были встречи и как долго они длились.

Патент предлагает использовать различные устройства для анализа движения пользователей, чтобы увидеть, перемещаются ли два человека по одной и той же схеме, пишет «Ъ» со ссылкой на FoxNews.

Таким образом, если компания воплотит свою идею в жизнь, у вас в друзьях может появиться сосед по автобусу.

В Facebook заявили, что указанные в патенте технологии не обязательно будут реализованы.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Facebook решил запатентовать систему поиска друзей на основании перемещений пользователей
 Самое значимое
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
eBay подала в суд на Amazon за «незаконное переманивание продавцов»
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Тоноян: Минобороны Армении пока не приняло решения по покупке шведских истребителей По его словам, однако есть другое предложение от другого партнера, которое серьезно изучается
Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ На турнире по спортивному самбо Тигран Киракосян (52 кг) стал серебряным призером, а Арсен Казарян (74 кг) занял третье место
Постпред РФ при ОБСЕ: Прекращение огня в Карабахе - важнейшее условие продуктивности МГ ОБСЕ На линии соприкосновения и границе Азербайджана и Армении сохраняется относительная стабильность, снижается число нарушений режима «тишины»