Facebook запатентует систему поиска друзей на основании перемещений пользователей
12 ноября 2018 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook хочет запатентовать систему добавления в друзья на основании перемещения пользователей. Среди критериев отбора — когда у пользователей были встречи и как долго они длились.
Патент предлагает использовать различные устройства для анализа движения пользователей, чтобы увидеть, перемещаются ли два человека по одной и той же схеме, пишет «Ъ» со ссылкой на FoxNews.
Таким образом, если компания воплотит свою идею в жизнь, у вас в друзьях может появиться сосед по автобусу.
В Facebook заявили, что указанные в патенте технологии не обязательно будут реализованы.
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