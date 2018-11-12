Официально: Армения обсуждает покупку шведских истребителей
12 ноября 2018 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Республика Армения обсуждает приобретение шведских истребителей JAS-39 Gripen. Об этом на запрос PanARMENIAN.Net ответили в министерстве обороны Армении.
Отмечается, что с целью создания многофункциональных ВВС также обсуждается вопрос о приобретении истребителей производства других стран.
Ранее информационное агентство Regnum писало, что Швеция предложила Армении купить истребители JAS-39 Gripen. А «Коммерсант» в июне 2018 года сообщил, что в арсенале Армении до 2024 года может появиться истребитель Су-30СМ. В Ереване планируется приобрести не менее 1 эскадрильи - 12 самолетов.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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