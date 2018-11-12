Официально: Армения обсуждает покупку шведских истребителей

PanARMENIAN.Net - Республика Армения обсуждает приобретение шведских истребителей JAS-39 Gripen. Об этом на запрос PanARMENIAN.Net ответили в министерстве обороны Армении.

Отмечается, что с целью создания многофункциональных ВВС также обсуждается вопрос о приобретении истребителей производства других стран.

Ранее информационное агентство Regnum писало, что Швеция предложила Армении купить истребители JAS-39 Gripen. А «Коммерсант» в июне 2018 года сообщил, что в арсенале Армении до 2024 года может появиться истребитель Су-30СМ. В Ереване планируется приобрести не менее 1 эскадрильи - 12 самолетов.