Мхитарян: Эмери немного изменил культуру «Арсенала»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился своим мнением относительно работы нового тренера лондонского клуба Унаи Эмери.

«Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала», - отметил Мхитарян, пишет The Telegraph.

По его словам, люди вновь поверили в игроков лондонского клуба: «Потому что мы заиграли по-новому. Для болельщиков нет ничего приятнее, чем победы», - сказал Мхитарян.

Отвечая на вопрос, что Эмери изменил в клубе, Мхитарян отметил: «Стиль игры, философию игры. Не так много, но он построил это на базе Арсена Венгера, выстроенной за 22 года. Игроки приняли все условия, все, чего от нас ожидает Эмери».

В матче 12-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на поле стадиона «Эмирэйтс» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» – 1:1. Гол Мхитаряна на 86-й минуте спас «Арсенал» от первого поражения за 16 матчей.

«Арсенал» с 24-я очками остался на 5-м месте, а Генрих Мхитарян забил свой второй гол в текущем чемпионате Англии.