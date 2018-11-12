Мхитарян: Эмери немного изменил культуру «Арсенала»
12 ноября 2018 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился своим мнением относительно работы нового тренера лондонского клуба Унаи Эмери.
«Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала», - отметил Мхитарян, пишет The Telegraph.
По его словам, люди вновь поверили в игроков лондонского клуба: «Потому что мы заиграли по-новому. Для болельщиков нет ничего приятнее, чем победы», - сказал Мхитарян.
Отвечая на вопрос, что Эмери изменил в клубе, Мхитарян отметил: «Стиль игры, философию игры. Не так много, но он построил это на базе Арсена Венгера, выстроенной за 22 года. Игроки приняли все условия, все, чего от нас ожидает Эмери».
В матче 12-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на поле стадиона «Эмирэйтс» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» – 1:1. Гол Мхитаряна на 86-й минуте спас «Арсенал» от первого поражения за 16 матчей.
«Арсенал» с 24-я очками остался на 5-м месте, а Генрих Мхитарян забил свой второй гол в текущем чемпионате Англии.
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