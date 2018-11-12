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КНДР и Южная Корея начали ликвидировать приграничные посты

КНДР и Южная Корея начали ликвидировать приграничные посты
12 ноября 2018 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Военные Южной и Северной Кореи начали ликвидацию 20 приграничных постов после вывода оттуда людей и вооружений. Соглашение об этом было подписано 19 сентября.

Всего в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, находятся 22 поста. Каждая из сторон сохранит по одному, пишет «Ъ» со ссылкой на «Рёнхап».

В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит, на котором стороны договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, отладить механизм предотвращения инцидентов на границе и демонтировать северокорейские испытательные полигоны.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Две Кореи начали процесс ликвидации приграничных постов
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