КНДР и Южная Корея начали ликвидировать приграничные посты
12 ноября 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Военные Южной и Северной Кореи начали ликвидацию 20 приграничных постов после вывода оттуда людей и вооружений. Соглашение об этом было подписано 19 сентября.
Всего в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, находятся 22 поста. Каждая из сторон сохранит по одному, пишет «Ъ» со ссылкой на «Рёнхап».
В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит, на котором стороны договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, отладить механизм предотвращения инцидентов на границе и демонтировать северокорейские испытательные полигоны.
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