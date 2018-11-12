Ирак обсуждает с США антииранские санкции
12 ноября 2018 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Ирака Бархам Салех заявил, что идут переговоры с США по поводу санкционного режима в отношении Ирана. Салех сказал, что по этому вопросу нужно принимать во внимание ситуацию в его стране.
«Мы не может себе позволить быть обремененными последствиями американских санкций против Ирана»,— заявил он, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
США разрешили Ираку продолжить импорт энергоресурсов из Ирана в течение 45 дней.
5 ноября Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. Под ограничительные меры попали более чем 700 юридических и физлиц, морских и воздушных судов исламской республики. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
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