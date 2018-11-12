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Лукашенко: Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну в переходном периоде

Лукашенко: Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну в переходном периоде
12 ноября 2018 - 15:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Минск готов предложить три кандидата на должность генсека ОДКБ. Об этом заявил 12 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым.

«Следующая страна по алфавиту Беларусь, и мы должны быть готовы к тому чтобы предложить свою кандидатуру, у меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», - сказал Лукашенко, пишет ТАСС.

По его словам, в вопросе назначения руководителя аппарата ОДКБ, «естественно, вариантов была масса».

«Но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Пашинян (и.о. премьера Армении) должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Она (Армения) возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?» - отметил Лукашенко.

По его словам, если «Пашинян разберется и даст ответ, это будет буквально днями, можно сказать, в Питере мы встретимся, тогда мы примем решение».

Лукашенко отметил, что его удивляют некоторые домыслы по поводу основных обсуждавшихся на саммите ОДКБ в Астане 8 ноября тем. «Все свелось к тому, чтобы мы якобы обсуждали кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут», - заметил президент. По его словам, в ближайшее время в Санкт-Петербурге «во время встречи глав стран-членов ОДКБ будет принято решение по кандидатуре генсека ОДКБ». «Сплели тут целую кучу домыслов и разговоров, я сегодня вас просто информирую, чтобы вы знали, поскольку у вас непростые отношения, к сожалению, с Арменией», - сказал Лукашенко, обращаясь к послу.

Ранее сообщалось, что решение по кандидатуре нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге, который примет лидеров стран-участниц ОДКБ. Пост генсека до недавнего времени занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако он был отправлен в отставку. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Tass.ru. Минск готов предложить трех кандидатов на должность генсека ОДКБ
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