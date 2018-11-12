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Грузовики и автобусы в странах ЕАЭС должны быть обеспечены цепями противоскольжения

Грузовики и автобусы в странах ЕАЭС должны быть обеспечены цепями противоскольжения
12 ноября 2018 - 16:45 AMT

PanARMENIAN.Net - В странах ЕАЭС, в том числе в Армении,грузовики и автобусы должны быть обеспечены цепями противоскольжения. Также 11 ноября вступили в силу ограничения на эксплуатацию зимой или в другой период, определенный государством-членом ЕАЭС, легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, которые не укомплектованы зимними шинами, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой медицинской помощи современными системами помощи больным. Салоны автомобилей скорой помощи классов В и С должны быть снабжены системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приемном устройстве. Пересмотрены требования в отношении средств связи водителя с медицинским салоном и ряд других.

Эти изменения внесены в технический регламент Союза «О безопасности колесных транспортных средств» решением Совета ЕЭК от февраля 2018 года с учетом его применения в странах ЕАЭС.

С 11 ноября этот техрегламент не распространяется на технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, включая различные аварийно-спасательные машины.

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