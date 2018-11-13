Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
13 ноября 2018 - 10:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщила его дочь.
Писатель умер в медицинском центре Лос-Анджелеса. Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением, пишет РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.
Стэн Ли был американским писателем, редактором и создателем множества комиксов. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев.
С 1994 по 2018 год писатель снимался в роли самого себя в фильмах студии Marvel. Кроме того, он был продюсером фильмов «Капитан Америка», «Люди Икс», «Человек-паук» и многих других.
Photo. AP Photo / Scott Eisen
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