Армянские женщины-миротворцы отправятся с миссией в Косово
13 ноября 2018 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Женщины-военнослужащие армянских миротворческих войск будут отправлены в Косово по заданию. Об этом сообщил на пресс-конференции и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.
«На этом этапе женщины-миротворцы будут отправлены в Косово», - сказал Тоноян, пишет «Еркир Медиа».
Других подробностей и.о. министра обороны не раскрыл.
Армения подписала меморандум об участии в миротворческой деятельности с ООН еще в 2001 году. Больше всего армянских офицеров прошло через Афганистан — 2200 человек.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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