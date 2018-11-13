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Армянские женщины-миротворцы отправятся с миссией в Косово

Армянские женщины-миротворцы отправятся с миссией в Косово
13 ноября 2018 - 10:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Женщины-военнослужащие армянских миротворческих войск будут отправлены в Косово по заданию. Об этом сообщил на пресс-конференции и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

«На этом этапе женщины-миротворцы будут отправлены в Косово», - сказал Тоноян, пишет «Еркир Медиа».

Других подробностей и.о. министра обороны не раскрыл.

Армения подписала меморандум об участии в миротворческой деятельности с ООН еще в 2001 году. Больше всего армянских офицеров прошло через Афганистан — 2200 человек.

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