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В Ереване появится новый футбольный стадион на 33,000 зрителей

В Ереване появится новый футбольный стадион на 33,000 зрителей
13 ноября 2018 - 11:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Федерация футбола Армении рассматривает проект строительства в ближайшие годы в Ереване нового «Национального» стадиона. Об этом на встрече с журналистами заявил президент ФФА Артур Ванецян.

Новый стадион будет расчитан на 33,000 зрителей, что, по словам Ванецана, даст возможность принять в стране финал чемпионата Лиги Европы.

Стоимость строительства нового стадиона оценивается примерно в $100 млн.

Проект удостоился одобрения президента ФИФА Джанни Инфантино. По словам Ванецяна, Инфантино выразил готовность сам заложить первый камень в строительство стадиона.

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