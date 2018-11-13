В Ереване появится новый футбольный стадион на 33,000 зрителей
13 ноября 2018 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Федерация футбола Армении рассматривает проект строительства в ближайшие годы в Ереване нового «Национального» стадиона. Об этом на встрече с журналистами заявил президент ФФА Артур Ванецян.
Новый стадион будет расчитан на 33,000 зрителей, что, по словам Ванецана, даст возможность принять в стране финал чемпионата Лиги Европы.
Стоимость строительства нового стадиона оценивается примерно в $100 млн.
Проект удостоился одобрения президента ФИФА Джанни Инфантино. По словам Ванецяна, Инфантино выразил готовность сам заложить первый камень в строительство стадиона.
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