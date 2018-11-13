Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 44

PanARMENIAN.Net - В американском штате Калифорния жертвами лесных пожаров стали 44 человека. Об этом на пресс-конференции заявил шериф округа Бьютт Кори Хонеа. передает ABCNews.

«На сегодняшний день были обнаружены тела еще 13 человек. Это самый разрушительный лесной пожар в истории США», – сказал Хонеа, пишут «Ведомости» со ссылкой на ABCNews.

В свою очередь президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. «Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении Калифорнии зоной стихийного бедствия», – написал глава государства в Twitter. Трамп выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате пожаров в Калифорнии. Площадь возгорания превысила 450 кв. км, пожарные смогли локализовать пламя только на 25%. В районе города Малибу сгорели 370 домов. На севере штата полностью выгорел город Парадайс. Эвакуировано более 150 000 местных жителей. Многие калифорнийцы пытаются покинуть опасные районы на автомобилях, однако из-за аварий дорожное движение затруднено. Пятеро погибших были обнаружены в автомобилях.