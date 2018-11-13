«Некорректно»: МИД РА - о беседе про генсека ОДКБ между Лукашенко и послом Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В МИД Армении назвали некорректной беседу между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и послом Азербайджана Латифом Гандиловым о ситуации вокруг генсека ОДКБ и Армении. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

«Армения рассматривает ОДКБ как площадку для обсуждения проблем коллективной безопасности с участием шести стран-членов. Эта ситуация показывает, что в рамках ОДКБ существует необходимость обсуждений, показывает, что внутри ОДКБ есть проблемы, которые должны быть решены. И это некорректно, когда с послом страны, не являющейся членом организации, обсуждаются ее внутренние проблемы», - заявила Нагдалян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым заявил, что Минск готов предложить 3 кандидатов на пост генсека ОДКБ:«Но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Пашинян (и.о. премьера Армении) должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Она (Армения) возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?».