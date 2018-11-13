«Некорректно»: МИД РА - о беседе про генсека ОДКБ между Лукашенко и послом Азербайджана
13 ноября 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В МИД Армении назвали некорректной беседу между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и послом Азербайджана Латифом Гандиловым о ситуации вокруг генсека ОДКБ и Армении. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.
«Армения рассматривает ОДКБ как площадку для обсуждения проблем коллективной безопасности с участием шести стран-членов. Эта ситуация показывает, что в рамках ОДКБ существует необходимость обсуждений, показывает, что внутри ОДКБ есть проблемы, которые должны быть решены. И это некорректно, когда с послом страны, не являющейся членом организации, обсуждаются ее внутренние проблемы», - заявила Нагдалян.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым заявил, что Минск готов предложить 3 кандидатов на пост генсека ОДКБ:«Но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Пашинян (и.о. премьера Армении) должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Она (Армения) возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?».
Самое значимое
Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
Partner news
Последние новости
Месси занял второе место после Пеле по числу голов за один клуб В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить — встреча завершилась со счетом 3:4
В Москве мужчина расплатился за iPhone ванной мелочи В клипе Пикачу предстает объемным и мохнатым, что некоторые поклонники восприняли неоднозначно
Америабанк - самый активный пользователь платформы FXT компании Thomson Reuters Церемония награждения состоялась в Ереване во время церемонии запуска системы Matching компании Thomson Reuters.
Выхлоп углекислого газа во всем мире достиг рекордного уровня Международное энергетическое агентство, однако, не видит оснований для излишнего пессимизма.