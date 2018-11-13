// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в начале декабря

Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в начале декабря
13 ноября 2018 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - В Милане 6-7 декабря состоится министерская встреча ОБСЕ, на которой будет присутствовать также и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

На вопрос, возможна ли встреча в Милане глав МИД Армении и Азербайджана, она ответила, что со стороны посредников по Минской группе ОБСЕ было сделано подобное предложение, пишет Aysor.am.

«Как только встреча будет утверждена, общественность будет уведомлена об этом»,- заявила Нагдалян.

Также планируется визит Мнацаканяна в Страсбург, где он примет участие в СМИД Совета Европы и проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами. На 4-5 декабря намечается посещение Брюсселя, где глава МИД Армении примет участие во встрече глав МИД стран НАТО и партнеров, участвующих в миссии «Решительная поддержка».

Ссылки по теме:
Aysor.am. ԱԳՆ-ն չի բացառում, որ դեկտեմբերի 6-7-ին Միլանում հնարավոր է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում
 Самое значимое
Алексис Оганян представил новый армянский бренди ShakmatАлексис Оганян представил новый армянский бренди Shakmat
Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.
Полиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешноПолиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешно
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБХачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
Ереван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиянЕреван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиян
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Советник Трампа: США хотят рассматривать возможность продажи оружия Армении
«Коммерсантъ»: Президент Армении совершил незаявленный визит в Москву
Gazeta.ru: США искушают Армению оружием
Венецианская комиссия СЕ признала поправки в ИК и досрочные выборы в парламент Армении
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Месси занял второе место после Пеле по числу голов за один клуб В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить — встреча завершилась со счетом 3:4
В Москве мужчина расплатился за iPhone ванной мелочи В клипе Пикачу предстает объемным и мохнатым, что некоторые поклонники восприняли неоднозначно
Америабанк - самый активный пользователь платформы FXT компании Thomson Reuters Церемония награждения состоялась в Ереване во время церемонии запуска системы Matching компании Thomson Reuters.
Выхлоп углекислого газа во всем мире достиг рекордного уровня Международное энергетическое агентство, однако, не видит оснований для излишнего пессимизма.