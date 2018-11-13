Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в начале декабря
13 ноября 2018 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В Милане 6-7 декабря состоится министерская встреча ОБСЕ, на которой будет присутствовать также и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
На вопрос, возможна ли встреча в Милане глав МИД Армении и Азербайджана, она ответила, что со стороны посредников по Минской группе ОБСЕ было сделано подобное предложение, пишет Aysor.am.
«Как только встреча будет утверждена, общественность будет уведомлена об этом»,- заявила Нагдалян.
Также планируется визит Мнацаканяна в Страсбург, где он примет участие в СМИД Совета Европы и проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами. На 4-5 декабря намечается посещение Брюсселя, где глава МИД Армении примет участие во встрече глав МИД стран НАТО и партнеров, участвующих в миссии «Решительная поддержка».
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