Summit of Minds в 2019 году пройдет в Армении
13 ноября 2018 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом во Франции президент Армении Армен Саркисян встретился с сооснователем аналитического издания The Monthly Barometer, главным партнером ежегодного саммита Summit of Minds Тьерри Малеретом. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Стороны достигли договоренности о проведении в Армении аналогичного саммита в 2019 году.
Summit of Minds предшествует Дaвосскому экономическому форуму.
Summit of Minds является площадкой, на которой главы крупных корпораций, инвесторы обсуждают последние экономические тренды.
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