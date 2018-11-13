Summit of Minds в 2019 году пройдет в Армении

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом во Франции президент Армении Армен Саркисян встретился с сооснователем аналитического издания The Monthly Barometer, главным партнером ежегодного саммита Summit of Minds Тьерри Малеретом. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Стороны достигли договоренности о проведении в Армении аналогичного саммита в 2019 году.

Summit of Minds предшествует Дaвосскому экономическому форуму.

Summit of Minds является площадкой, на которой главы крупных корпораций, инвесторы обсуждают последние экономические тренды.