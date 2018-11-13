Армия Израиля сообщила об ударе по штаб-квартире ХАМАС

PanARMENIAN.Net - В ответ на массированный обстрел ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого радикального палестинского движения в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Twitter в ночь 13 ноября, сопроводив запись соответствующими видеокадрами.

«Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян», - говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что штаб ХАМАС был «намеренно создан около школы», пишет Deutsche Welle.

По данным военных, в течение дня по Израилю было выпущено 300 ракет, от которых пострадали более 50 человек. По сведениям газеты The Times of Israel, в Ашкелоне погиб один человек, двое получили серьезные ранения.

В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа, утверждают в Армии обороны Израиля. Среди них были студии телеканала ХАМАС «Аль-Акса», сотрудники которого были предупреждены о необходимости эвакуации. Канал прекратил вещание после авиаудара. По информации агентства Reuters, в общей сложности в секторе Газа убиты три вооруженных палестинца.

The Times of Israel пишет, что Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. «Бесприцельные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны быть прекращены», - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы ЕС.