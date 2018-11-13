В Грузии построят новый военный аэродром

PanARMENIAN.Net - Грузия планирует построить новый военный аэродром для своих вооруженных сил близ Тбилиси на базе в Вазиани.

Данное решение было озвучено на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с командующим транспортным командованием ВС США Стивеном Лайонсом в Тбилиси, пишет Sputnik-Грузия.

Стороны в ходе переговоров также обсудили вопросы стратегического сотрудничества Грузии и США, укрепления обороноспособности Грузии, реализации программы готовности обороны страны (GDRP).

GDRP - это часть рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на 2016-2019 годы между министерством обороны США и министерством обороны Грузии. GDRP предполагает содействие в дальнейшей модернизации системы обороны Грузии.

В мае 2018 года на базе в Вазиани открылся Центр боевой подготовки (CTC) по аналогу немецкой базы Хохенфельс, предназначенный для переподготовки грузинских военнослужащих в рамках GDRP.