В Грузии построят новый военный аэродром
13 ноября 2018 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия планирует построить новый военный аэродром для своих вооруженных сил близ Тбилиси на базе в Вазиани.
Данное решение было озвучено на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с командующим транспортным командованием ВС США Стивеном Лайонсом в Тбилиси, пишет Sputnik-Грузия.
Стороны в ходе переговоров также обсудили вопросы стратегического сотрудничества Грузии и США, укрепления обороноспособности Грузии, реализации программы готовности обороны страны (GDRP).
GDRP - это часть рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на 2016-2019 годы между министерством обороны США и министерством обороны Грузии. GDRP предполагает содействие в дальнейшей модернизации системы обороны Грузии.
В мае 2018 года на базе в Вазиани открылся Центр боевой подготовки (CTC) по аналогу немецкой базы Хохенфельс, предназначенный для переподготовки грузинских военнослужащих в рамках GDRP.
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