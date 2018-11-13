Выхлоп углекислого газа во всем мире достиг рекордного уровня
13 ноября 2018 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Объем выхлопа углекислого газа во всем мире, несмотря на все усилия по охране экологии, в 2017 году увеличился на 1,6 процента до рекордного уровня, и в 2018 году эта тенденция продолжится. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook, обнародованном 13 ноября.
Авторы доклада объясняют это ростом мирового спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, на протяжении ближайших двух десятилетий будет только расти и к 2040 году вдвое превысит нынешний - главным образом, за счет увеличения спроса в быстро растущих экономиках стран Азии, пишет Deutsche Welle.
Эксперты, однако, не видят оснований для особого пессимизма, поскольку, во-первых, все большее значение будет приобретать газ, особенно сжиженный. Согласно прогнозам, спрос на газ в ближайшие 20 лет вырастет на 45 процентов, при этом к 2040 году до 60 процентов газа будет поставляться в сжиженном виде.
Во-вторых, все меньшую роль во всем мире будет играть уголь. Даже в Китае - главном потребителе угля, спрос на этот энергоноситель сократится за 20 лет на 15 процентов, в то время как в Европе - на 65, а в США - на 30 процентов.
Одним из благоприятных факторов для мировой экологии авторы доклада считают и бурное развитие возобновляемой энергетики. Они прогнозируют, что к 2040 году 45 процентов энергопотребления во всем мире будет осуществляться за счет возобновляемых энергоносителей.
Нефть, по мнению МЭА, сохранит свое важное значение. Эксперты даже предупреждают, что через четыре года, возможно, начнет временно ощущаться нехватка этого сырья из-за того, что после кризиса последних лет нефтяная промышленность не вкладывала достаточно средств в нефтедобывающие установки. Это, по всей видимости, вновь приведет к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Месси занял второе место после Пеле по числу голов за один клуб В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить — встреча завершилась со счетом 3:4
Америабанк - самый активный пользователь платформы FXT компании Thomson Reuters Церемония награждения состоялась в Ереване во время церемонии запуска системы Matching компании Thomson Reuters.
Список партии «Сасна црер» на выборах в парламент Армении возглавит Варужан Аветисян Присутствующий на пресс-конференции Степан Григорян в свою очередь отметил, что для него большая честь выступать вместе с Жирайром Сефиляном
Summit of Minds в 2019 году пройдет в Армении Summit of Minds предшествует Дaвосскому экономическому форуму.