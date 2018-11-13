Америабанк - самый активный пользователь платформы FXT компании Thomson Reuters
13 ноября 2018 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился награды от компании Thomson Reuters, как самый активный пользователь платформы FXT. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Церемония награждения состоялась в Ереване во время церемонии запуска системы Matching компании Thomson Reuters.
ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007 г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
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