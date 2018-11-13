// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Америабанк - самый активный пользователь платформы FXT компании Thomson Reuters

Америабанк - самый активный пользователь платформы FXT компании Thomson Reuters
13 ноября 2018 - 18:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился награды от компании Thomson Reuters, как самый активный пользователь платформы FXT. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Церемония награждения состоялась в Ереване во время церемонии запуска системы Matching компании Thomson Reuters.

ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007 г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.

 Самое значимое
Армения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессыАрмения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессы
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
На премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидатаНа премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидата
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанинВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Первая леди Франции: Не хотим уезжать из Армении, это был уникальный прием
В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой
Генсеком МОФ стала глава МИД Руанды Луиз Мушикивабо
В Сюникской области Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Месси занял второе место после Пеле по числу голов за один клуб В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить — встреча завершилась со счетом 3:4
В Москве мужчина расплатился за iPhone ванной мелочи В клипе Пикачу предстает объемным и мохнатым, что некоторые поклонники восприняли неоднозначно
Выхлоп углекислого газа во всем мире достиг рекордного уровня Международное энергетическое агентство, однако, не видит оснований для излишнего пессимизма.
Список партии «Сасна црер» на выборах в парламент Армении возглавит Варужан Аветисян Присутствующий на пресс-конференции Степан Григорян в свою очередь отметил, что для него большая честь выступать вместе с Жирайром Сефиляном