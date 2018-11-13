Америабанк - самый активный пользователь платформы FXT компании Thomson Reuters

PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился награды от компании Thomson Reuters, как самый активный пользователь платформы FXT. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Церемония награждения состоялась в Ереване во время церемонии запуска системы Matching компании Thomson Reuters.

ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007 г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.