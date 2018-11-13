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В Москве мужчина расплатился за iPhone ванной мелочи

В Москве мужчина расплатился за iPhone ванной мелочи
13 ноября 2018 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Один из покупателей iPhone стоимостью более 100 тысяч рублей в одном из московских магазинов заплатил за гаджет мелочью, принесенной в ванне. Об этом заявила представитель re:Store Людмила Семушина, пишет РИА Новости.

«В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей», — рассказала она.

По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS, стоимость которого составляет 100,99 тысячи рублей.

Семушина уточнила, что у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около 1,5-2 часов. После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь, сказала собеседница агентства.

Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября.

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Ria.ru. В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочи
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