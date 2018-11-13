Месси занял второе место после Пеле по числу голов за один клуб
13 ноября 2018 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству голов, забитых за один клуб.
В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить — встреча завершилась со счетом 3:4. Однако Месси сумел отличиться в 566-й раз и обойти немца Герда Мюллера, который, играя за «Баварию», забил 565 голов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mundo Deportivo.
Лидером в рейтинге остается бразилец Пеле. Он практически всю карьеру провел в «Сантосе», за который отличился 643 раза. Таким образом до достижения Пеле Месси осталось забить 78 мячей.
Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
Пеле многими экспертами считается лучшим игроком в истории футбола. Он провел в «Сантосе» 18 сезонов, с которым шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии. Вместе с национальной сборной он трижды стал чемпионом мира.
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