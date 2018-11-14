// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава МИД НКР - Каспршику: Нужно расширить мониторинговые возможности ОБСЕ в Арцахе

Глава МИД НКР - Каспршику: Нужно расширить мониторинговые возможности ОБСЕ в Арцахе
14 ноября 2018 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 13 ноября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте министр вновь отметил необходимость реализации договоренностей по расширению мониторинговых возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.

В ходе встречи были затронуты результаты недавнего визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.

Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 14 ноября проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в восточном направлении Гадрутского района.

 Самое значимое
Алексис Оганян представил новый армянский бренди ShakmatАлексис Оганян представил новый армянский бренди Shakmat
Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.
Полиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешноПолиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешно
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБХачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
Ереван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиянЕреван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиян
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Советник Трампа: США хотят рассматривать возможность продажи оружия Армении
«Коммерсантъ»: Президент Армении совершил незаявленный визит в Москву
Gazeta.ru: США искушают Армению оружием
Венецианская комиссия СЕ признала поправки в ИК и досрочные выборы в парламент Армении
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку «Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля», - сказал он.
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы В свою очередь, правительство Армении выделило 700 тысяч долларов на реализацию данной программы.
Левински готова извиниться перед Клинтон По словам Левински, первым ее публичным заявлением после произошедшего стали именно извинения перед Челси — дочерью супругов Клинтон — и Хиллари
Армянская налоговая нашла масштабные нарушения в местном «Газпроме» В частности, компания «Газпром Армения» в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС