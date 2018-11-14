Глава МИД НКР - Каспршику: Нужно расширить мониторинговые возможности ОБСЕ в Арцахе
14 ноября 2018 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 13 ноября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте министр вновь отметил необходимость реализации договоренностей по расширению мониторинговых возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.
В ходе встречи были затронуты результаты недавнего визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.
Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 14 ноября проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в восточном направлении Гадрутского района.
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