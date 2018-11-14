Свитальский: ЕС ожидает лучших в истории Армении выборов

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 13 ноября принял аккредитованных в Армении послов государств-членов Европейского союза во главе с руководителем делегации ЕС, послом Петром Свитальским. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Свитальский отметил важность и приветствовал шаги правительства по реализации целенаправленных и последовательных программ по борьбе с коррупцией, модернизации системы управления, защите прав человека, укреплению свободы слова, улучшению инвестиционной среды. Посол подчеркнул, что ЕС готов продолжать поддерживать армянских партнеров. Он выразил уверенность, что при поддержке ЕС внеочередные парламентские выборы 9 декабря будут свободными, справедливыми, прозрачными.

«Мы ждем лучших в истории Армении выборов», - подчеркнул Свитальский.

Пашинян подчеркнул, что предстоящие выборы будут иметь большое значение в плане укрепления демократии в Армении.

«Новый парламент и правительство будут построены на широкой общественной поддержке и доверии, что поможет довести до конца процесс, начатый бархатной революцией. Благодарю за поддержку ЕС в организации выборов. Мы готовимся к реформе наших политических и экономических институтов. Однако ваша поддержка поможет нам дополнить существующие возможности, чтобы сделать реформы более эффективными. Не случайно, что сегодня, когда мы достигли значительного прогресса в укреплении демократии, наше общество ожидает большей поддержки со стороны европейских партнеров», - сказал Пашинян.