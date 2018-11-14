Автор комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя
14 ноября 2018 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Автор комиксов Marvel Стэн Ли вместе с дочерью Джей Си создал нового супергероя перед своей смертью. Об этом Джей Си рассказала порталу TMZ.
«Я упрашивала его сделать персонажа вместе со мной всю мою жизнь. Мы работали над героем по имени Человек-грязь (Dirt Man)», — призналась женщина. По ее словам, Ли помог ей развить историю персонажа, и последние правки писатель предложил накануне смерти, пишет Lenta.ru.
Подробности о новом герое держатся в секрете, однако Джей Си намерена развивать этот проект в надежде, что когда-нибудь по нему снимут фильм.
Последним персонажем, которого Стэн Ли представил публике перед смертью, стала «Сокровище» (Jewel), китайская поп-певица, обладающая суперсилами. Она получила сверхспособности после таинственного инцидента с зачарованным браслетом своей бабушки. Прототипом героини стала китайская певица G.E.M..
Стэн Ли скончался 12 ноября. Ему было 95 лет. За свою карьеру писатель создал таких супергероев, как Человек-паук, Халк, Железный человек, а также членов Людей Икс и Фантастической четверки.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Президент Арцаха отправился в Париж Отмечается, что 14 ноября делегация, возглавляемая президентом Саакяном, прибыла в Париж.
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы В свою очередь, правительство Армении выделило 700 тысяч долларов на реализацию данной программы.
Армянская налоговая нашла масштабные нарушения в местном «Газпроме» В частности, компания «Газпром Армения» в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов» (видео) 13 ноября был опубликован тизер, который состоит из кадров предыдущих серий, в его конце говорится, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года