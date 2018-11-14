Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Игра престолов».

13 ноября был опубликован тизер, который состоит из кадров предыдущих серий, в его конце говорится, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года.

Действие последнего, восьмого, сезона саги начнется в Винтерфелле, куда Дейенерис прибудет вместе с армией. Эта сцена станет отсылкой к пилотному выпуску сериала, когда Старков посетил король Роберт.

В июле представитель канала HBO Кейси Блойс пообещал, что о финале фэнтезийной саги «потом долго будут говорить». «Это подходящий способ завершения для одного из лучших шоу в истории телевидения», — отметил он.

Съемки восьмого сезона «Игры престолов» завершились в начале июля. Телесериал выходит на канале HBO с 2011-го.