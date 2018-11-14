Армянский Каханд Папи - в топ-5 Дедов Морозов государств СНГ

PanARMENIAN.Net - Армянский Дед Мороз - Каханд Папи - входит в первую пятерку самых лучших и популярных у туристов Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии предстоящей зимой. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Отмечается, что Каханд Папи или Мец Папук («Дедушка нового года»), одетый в зеленый костюм, встречает гостей вместе с Дзюнанушик («Снежная Ануш»).

В первую десятку популярных у туристов Дедов Морозов стран СНГ входят Дзед Мароз в Белоруссии, Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папи в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Главный российский Дед Мороз отмечает свой День рождения 18 ноября в городе Великий Устюг Вологодской области. В этот день Дед Мороз зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Морозов со всей страны и государств СНГ.