Армянская налоговая нашла масштабные нарушения в местном «Газпроме»

PanARMENIAN.Net - Комитет государственных доходов Армении выявил крупные финансовые нарушения в компании «Газпром Армения». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Проверки показали, что компания допустила некоторые нарушения и не выплатила налоги в особо крупных размерах. В частности, компания «Газпром Армения» в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС, в результате чего выплатила в госбюджет на несколько миллиардов драмов меньше налоговых обязательств.

О количестве допущенных компанией злоупотреблений свидетельствуют и данные о потерях газа, а также объем поставленного автогазонакопительным компрессорным станциям (АГНКС) природного газа.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей (ст.205 УК Армении). Сейчас определяется причиненный государству ущерб, проводится работа по выявлению коррупции в сфере потребления природного газа.

Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян не исключал, что в схеме поставок российского газа потребителям Армении существуют коррупционные риски. «Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают из России дешевый газ. Причиной тому может быть неэффективное управление, в том числе, коррупционные риски. Думаю, российские власти с пониманием отнесутся, если мы начнем серьезно изучать этот вопрос», - заявлял Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов после представления программы нового правительства.

Пашинян также сообщал, что на встрече с президентом России договорился изучить весь механизм ценообразования на поставляемый в республику природный газ.