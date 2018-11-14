// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы

ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
14 ноября 2018 - 14:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате официального обращения правительства Армении Европейский союз, правительства Германии, Великобритании и Швеции выделили, соответственно, 1.5 миллиона евро, 700 тысяч евро, 0,5 миллиона фунтов стерлингов и 1,5 миллиона шведских крон для реализации программы «Поддержка избирательного процесса в Армении».

В свою очередь, правительство Армении выделило 700 тысяч долларов на реализацию данной программы, пишет Радио «Свобода».

Документ о старте программы был подписан 14 ноября в правительстве и.о. первого вице-премьера Араратом Мирзояном, главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальским, послом Германии в Армении Маттиасом Кислером, послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Фарнуорт, временным поверенным в делах посольства Швеции в Армении Мартином Фредериксоном и постоянным координатором ООН в Армении, постоянным представителем ПРООН в Армении Шомби Шарпом.

Целью программы является обеспечение дальнейшего использования оборудования для идентификации избирателей, представленного на выборах в 2017 году, обеспечение в день голосования прямой трансляции с избирательных участков и подсчета голосов путем оснащения 1500 из 2000 избирательных участков устройствами веб-видеозаписи, улучшение процесса регистрации избирателей и так далее.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

Ссылки по теме:
Azatutyun.am. Մեկնարկում է «Հայաստանում ընտրական գործընթացների աջակցություն» ծրագիրը
 Самое значимое
Армения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессыАрмения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессы
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
На премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидатаНа премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидата
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанинВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Первая леди Франции: Не хотим уезжать из Армении, это был уникальный прием
В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой
Генсеком МОФ стала глава МИД Руанды Луиз Мушикивабо
В Сюникской области Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку «Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля», - сказал он.
Президент Арцаха отправился в Париж Отмечается, что 14 ноября делегация, возглавляемая президентом Саакяном, прибыла в Париж.
Левински готова извиниться перед Клинтон По словам Левински, первым ее публичным заявлением после произошедшего стали именно извинения перед Челси — дочерью супругов Клинтон — и Хиллари
Армянская налоговая нашла масштабные нарушения в местном «Газпроме» В частности, компания «Газпром Армения» в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС