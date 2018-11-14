Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Израиля и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил 14 ноября в ходе специального выступления для прессы, что уходит в отставку со своего поста.

«Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля», - сказал он.

Политик объяснил свою отставку несогласием с недостаточно жесткими действиями правительства в отношении сектора Газа, пишет ТАСС.

«Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором»,- заявил он.

«С точки зрения безопасности, мы должны были завершить наши действия в секторе Газа. Тот удар, который мы нанесли по инфраструктуре террора в Газе, на мой взгляд, был недостаточным. Если бы я остался на посту министра обороны, не знаю, как бы я смотрел в глаза жителей юга Израиля», - добавил Либерман, пишет Newsru.

Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра. Он пояснил, что делал все возможное для того, чтобы влиять на происходящее, оставаясь в правительстве.

Либерман хорошо известен своей проазербайджанской позицией и считается лоббистом интересов Азербайджана в Израиле.

Партия НДИ по итогам выборов в мае 2015 года получила в нынешнем парламенте шесть мандатов, но потеряла одно кресло из-за выхода из фракции одного из депутатов.

Полномочия нынешнего состава парламента, избранного на 4 года, истекают в 2019 году.