Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
14 ноября 2018 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Израиля и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил 14 ноября в ходе специального выступления для прессы, что уходит в отставку со своего поста.
«Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля», - сказал он.
Политик объяснил свою отставку несогласием с недостаточно жесткими действиями правительства в отношении сектора Газа, пишет ТАСС.
«Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором»,- заявил он.
«С точки зрения безопасности, мы должны были завершить наши действия в секторе Газа. Тот удар, который мы нанесли по инфраструктуре террора в Газе, на мой взгляд, был недостаточным. Если бы я остался на посту министра обороны, не знаю, как бы я смотрел в глаза жителей юга Израиля», - добавил Либерман, пишет Newsru.
Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра. Он пояснил, что делал все возможное для того, чтобы влиять на происходящее, оставаясь в правительстве.
Либерман хорошо известен своей проазербайджанской позицией и считается лоббистом интересов Азербайджана в Израиле.
Партия НДИ по итогам выборов в мае 2015 года получила в нынешнем парламенте шесть мандатов, но потеряла одно кресло из-за выхода из фракции одного из депутатов.
Полномочия нынешнего состава парламента, избранного на 4 года, истекают в 2019 году.
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