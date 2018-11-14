Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
14 ноября 2018 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил восстановить гражданство писателю Милану Кундере.
Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже. По его словам, он побывал у них в квартире, после чего они три часа общались в любимом ресторане Кундеры, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
«Для меня это была огромная честь», — отметил политик, назвав писателя «легендой чешской, французской и мировой литературы».
Бабиш подчеркнул, что диалог направляла супруга Кундеры, которую он описал как «невероятно энергичную леди». «Я считаю, что они заслуживают гражданство Чехии, которое они потеряли после эмиграции», — резюмировал премьер-министр.
В 1979 власти Чехословацкой Социалистической Республики лишили гражданства Кундеру, который в 1975 году эмигрировал во Францию. Спустя два года писатель получил французский паспорт. Литератор не был на территории Чехии 22 года.
В библиографии Милана Кундеры — романы «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Вальс на прощание», сборник новелл «Смешные любови» и эссе «Нарушенные завещания». Свои произведения писатель создает как на чешском, так и на французском языках.
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