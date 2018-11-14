СМИ: Мхитарян - в топ-100 звезд европейского футбола
14 ноября 2018 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян вошел в список 100 лучших игроков из крупнейших лиг Европы по версии издания SkySport.
Мхитарян занял в списке 72-е место.
Отмечается, что за 525 минут Премьер-лиги Мхитарян забил 2 гола и сделал одну голевую передачу. Его высоко оценили также за создание возможностей и интересных моментов в игре.
Ранее Генрих Мхитарян поделился своим мнением относительно работы нового тренера лондонского клуба Унаи Эмери. «Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала», - отметил Мхитарян.
Самое значимое
«Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала»»,- отметил Мхитарян
Сборная Армении по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 1 строчку и теперь располагается на 101-м месте.
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей)
Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым Алиев сообщил, что внимательно следил за саммитом ОДКБ в Астане 8 ноября.
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку «Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля», - сказал он.
Президент Арцаха отправился в Париж Отмечается, что 14 ноября делегация, возглавляемая президентом Саакяном, прибыла в Париж.