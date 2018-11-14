СМИ: Мхитарян - в топ-100 звезд европейского футбола

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян вошел в список 100 лучших игроков из крупнейших лиг Европы по версии издания SkySport.

Мхитарян занял в списке 72-е место.

Отмечается, что за 525 минут Премьер-лиги Мхитарян забил 2 гола и сделал одну голевую передачу. Его высоко оценили также за создание возможностей и интересных моментов в игре.

Ранее Генрих Мхитарян поделился своим мнением относительно работы нового тренера лондонского клуба Унаи Эмери. «Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала», - отметил Мхитарян.