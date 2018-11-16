Forbes включил армянку в список самых влиятельных людей до 30 лет
16 ноября 2018 - 19:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Проживающая в США армянка Рипсиме Матевосян попала в рейтинг Forbes 30-under-30 , посвященный самым влиятельным молодым бизнесменам мира.
27-летняя Матевосян проживает в Нью-Йорке, закончила ЕГУ и МФТИ в степени бакалавра.
Матевосян является сооснователем и управляющим компанией Swiftera. Компания занимается решениями аэрофото-и видеосъемки и представляет услуги дизайнерам, строителям, архитекторам и мэриям городов.
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