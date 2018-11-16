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Forbes включил армянку в список самых влиятельных людей до 30 лет

Forbes включил армянку в список самых влиятельных людей до 30 лет
16 ноября 2018 - 19:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Проживающая в США армянка Рипсиме Матевосян попала в рейтинг Forbes 30-under-30 , посвященный самым влиятельным молодым бизнесменам мира.

27-летняя Матевосян проживает в Нью-Йорке, закончила ЕГУ и МФТИ в степени бакалавра.

Матевосян является сооснователем и управляющим компанией Swiftera. Компания занимается решениями аэрофото-и видеосъемки и представляет услуги дизайнерам, строителям, архитекторам и мэриям городов.

Ссылки по теме:
Forbes.com. 30-under-30 MANUFACTURING & INDUSTRY
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