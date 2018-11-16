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В Ереване появится сервис проката электросамокатов

В Ереване появится сервис проката электросамокатов
16 ноября 2018 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net -

Российская компания YouDrive, специализирующаяся на сервисе каршеринга и прокате городских электросамокатов, планирует запустить прокат самокатов в Ереване.

Как сообщает Strelkamag, на первоначальном этапе в прокате будет доступно 100 самокатов.

Сервис планируется запустить до конца 2018 года.

Запуск сервиса YouDrive lite в Москве состоялся в конце мая 2018 года. Стоимость одной минуты проката – 5 рублей, оставить устройство можно на любой городской парковке, а разблокировать Bluetooth-замок — с помощью QR-кода на руле или набрав четырехзначный номер самоката в приложении.

Ссылки по теме:
http://strelkamag.com/ru/news/youdrive-worldwide?utm_source=strelkamagfb&utm_medium=social&utm_campaign=v-novom-sezone-servis-poyavitsya-v-treh-no&utm_content=24425274&fbclid=IwAR3eOzyaLoZjL0nQMaPSO6dW8t4UkINjE2iJHy2MFPI2XnCR9MNKoH3V6os
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