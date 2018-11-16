В Ереване появится сервис проката электросамокатов

Российская компания YouDrive, специализирующаяся на сервисе каршеринга и прокате городских электросамокатов, планирует запустить прокат самокатов в Ереване.

Как сообщает Strelkamag, на первоначальном этапе в прокате будет доступно 100 самокатов.

Сервис планируется запустить до конца 2018 года.

Запуск сервиса YouDrive lite в Москве состоялся в конце мая 2018 года. Стоимость одной минуты проката – 5 рублей, оставить устройство можно на любой городской парковке, а разблокировать Bluetooth-замок — с помощью QR-кода на руле или набрав четырехзначный номер самоката в приложении.