В Ереване появится сервис проката электросамокатов
16 ноября 2018 - 13:46 AMTPanARMENIAN.Net -
Российская компания YouDrive, специализирующаяся на сервисе каршеринга и прокате городских электросамокатов, планирует запустить прокат самокатов в Ереване.
Как сообщает Strelkamag, на первоначальном этапе в прокате будет доступно 100 самокатов.
Сервис планируется запустить до конца 2018 года.
Запуск сервиса YouDrive lite в Москве состоялся в конце мая 2018 года. Стоимость одной минуты проката – 5 рублей, оставить устройство можно на любой городской парковке, а разблокировать Bluetooth-замок — с помощью QR-кода на руле или набрав четырехзначный номер самоката в приложении.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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