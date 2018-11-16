Армянская армия провела учения с наступательным сценарием
16 ноября 2018 - 14:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Армении провели 16 ноября учения с наступательным сценарием.
Как сообщил пресс-секретарь минобороны республики Арцрун Ованнисян, за учениями наблюдали и.о. министра обороны Давид Тоноян и и.о. премьер-министра Никол Пашинян.
В ходе учений отрабатывались действия по захвату новых рубежей в сложных георгафических и климатических условиях.
Атакующие группы отработали новую тактику и применение специальных технических средств.
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