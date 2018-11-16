Армянская армия провела учения с наступательным сценарием

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Армении провели 16 ноября учения с наступательным сценарием.

Как сообщил пресс-секретарь минобороны республики Арцрун Ованнисян, за учениями наблюдали и.о. министра обороны Давид Тоноян и и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

В ходе учений отрабатывались действия по захвату новых рубежей в сложных георгафических и климатических условиях.

Атакующие группы отработали новую тактику и применение специальных технических средств.