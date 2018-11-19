Нетаньяху взял на себя обязанности министра обороны Израиля

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.

Израильский премьер отметил, что решил взять на себя эти полномочия на фоне серьезной критики госполитики из-за безопасности, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету Times of Israel.

«Безопасность страны находится вне политики и личных интересов», — подчеркнул Нетаньяху. Он отметил, что в сложившейся непростой ситуации «нельзя разваливать правительство» и проводить досрочные выборы. «Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства», — добавил Нетаньяху.

Нетаньяху контролирует сейчас кроме портфеля премьера четыре министерских поста — обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.

Ранее об отставке с поста министра обороны объявил Авигдор Либерман. Его партия «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за разногласий о политике в отношении сектора Газа. По мнению сторонников Либермана, Израиль проводит недостаточно жесткую политику в отношении этого региона. Либерман в числе других членов израильского комитета министров призывал начать войну с палестинским движением «Хамас» в ответ на массированный ракетный обстрел боевиками территории южного Израиля.