Нетаньяху взял на себя обязанности министра обороны Израиля
19 ноября 2018 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.
Израильский премьер отметил, что решил взять на себя эти полномочия на фоне серьезной критики госполитики из-за безопасности, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету Times of Israel.
«Безопасность страны находится вне политики и личных интересов», — подчеркнул Нетаньяху. Он отметил, что в сложившейся непростой ситуации «нельзя разваливать правительство» и проводить досрочные выборы. «Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства», — добавил Нетаньяху.
Нетаньяху контролирует сейчас кроме портфеля премьера четыре министерских поста — обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.
Ранее об отставке с поста министра обороны объявил Авигдор Либерман. Его партия «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за разногласий о политике в отношении сектора Газа. По мнению сторонников Либермана, Израиль проводит недостаточно жесткую политику в отношении этого региона. Либерман в числе других членов израильского комитета министров призывал начать войну с палестинским движением «Хамас» в ответ на массированный ракетный обстрел боевиками территории южного Израиля.
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