Армян-беженцев из Баку выгоняют с предоставленной им жилплощади в Москве: Они прожили там 30 лет

PanARMENIAN.Net - Армян-беженцев из Баку выгоняют из старого корпуса гостиницы «Алтай» на северо-востоке Москвы, где они прожили 30 лет.

5 армян остались в заложниках в своих гостиничных номерах, после того, как у здания гостиницы появился новый собственник, и их попросили покинуть помещение, где они прожили 3 десятка лет, пишет «Новая газета».

Еду оставшимся взаперти людям приносят их родственники и другие беженцы из Баку, живущие по соседству. Бакинцы поднимают еду в окно — на веревочке. В здании гостиницы идет ремонт, его устроил новый собственник.

По словам бывшего энергетика стройуправления, 64-летнего Бориса Айрапетяна, после погромов армян в Баку в 1988 году их привезли в Москву.

«Какое-то время мы жили в приемном пункте, а потом нас и еще 900 человек направили в эту гостиницу. Потом эти направления продлевали. Сначала на неделю, потом на больше, а потом вообще бессрочное дали. Потом вышло решение исполкома Моссовета, которое узаконило пребывание в гостиницах и общежитиях Москвы «граждан, вынужденно покинувших Азербайджанскую ССР»,- рассказал армянин.

Айрапетян рассказал, что в 2003 году беженцы получили российские паспорта, после чего их больше не трогали, вопрос переселения из гостиниц не возникал.

«До сих пор мы жили нормально. Но недавно у гостиницы сменился собственник, и был назначен новый директор. Месяц назад в здании начался ремонт. Нас стали прессовать. Сначала отключили воду. А в пятницу, 9 ноября, пришел директор со своей сворой. Сказали, что будут обрабатывать комнаты лекарством от клопов, тараканов и мышей. Сказали, что готовы снять нам номера в другой гостинице, чтобы мы пожили там пару дней, потому что лекарство ядовитое. Мы что-то заподозрили и остались ждать у гостиницы. Часов через пять мы поднялись, и нам заявили — кажется, это был представитель дирекции, — что мы должны принести разрешение от нового собственника или искать другое жилье»,- рассказал Айрапетян.

Он отметил, что у проживающих в здании гостиницы беженцев есть решение суда о факте постоянного проживания, а в паспортном столе им говорили, что оно подтверждает - беженцы законно проживают на данной площади.

«Окольными путями мы все-таки прошли к себе в номера. Закрылись, переночевали. А когда проснулись, обнаружили, что у нас во всех щитках обрезали провода. Мы не можем выйти, потому что не сможем вернуться»,- добавил беженец.

Кроме Бориса Айрапетяна, на втором этаже пятого корпуса гостиницы «Алтай» без света, воды и тепла продолжают оставаться: Игорь (55 лет) и Гурик (16 лет) Аваковы, Стелла Арутюнова (54 года) и Александр Аракелян (48 лет).

Юридическую поддержку семьям оказывает «Гражданское содействие» — благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам.

Генеральный директор гостиницы «Алтай» Сергей Кондратенко по телефону отказался высказать свою позицию в этом конфликте.По данным из открытых источников, Сергей Кондратенко одновременно является гендиректором и акционерного общества «Гостиница «Алтай», и одноименного ООО, зарегистрированного в марте 2018 года. Учредитель первого — АО «Гостиничная компания», которое входит в группу ВТБ. Учредитель ООО — некто Александр Ситников.