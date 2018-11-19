Президент Арцаха в Лос-Анджелесе обсудил с Союзом армян вопросы госстроительства

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 18 ноября в Лос-Анджелесе посетил региональное правление Союза армянской помощи (САП) Западного берега США и встретился с членами организации во главе с ее руководителем Сильвой Поладян. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства, социально-экономического развития Арцаха, региональных процессов, связей между родиной и диаспорой.

Саакян выразил признательность организации за постоянное содействие Арцаху, отметив, что в республике с глубоким уважением относятся к Союзу армянской помощи.

Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе Армен Байбурдян и ряд должностных лиц.