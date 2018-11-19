Пашинян: Нас убеждают - «вы маленький народ, отдайте часть вашей родины», но мы говорим «нет»
19 ноября 2018 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе празднеств по случаю 190-летия города Мартуни выступил с речью, в которой отметил, что армянский народ пытались убедить в его слабости.
«Нас постоянно со всех сторон пытаются убедить, что мы маленький народ, бедный, конформистский, мол, «как-нибудь живите, отдайте эту часть вашей родины, ту часть». Но мы говорим всем – «нет, мы не маленький народ»...Пусть никто не пытается доказать, что мы бедный, жалкий, отчаявшийся народ, мы – народ, одержавший и одерживающий победы. Пусть никто не смеет относиться к нам с состраданием, угрозами. Это народ, породивший Нарекаци, Месропа Маштоца, Монте Мелконяна, маршала Баграмяна, Тиграна Великого. Но наша величина начинается также здесь, когда мы склоняемся и убираем мусор со своей земли, потому что мы великий народ и любим каждый уголок своей родины», - сказал Пашинян.
Он отметил, что армяне - малочисленный народ, но великий, и «смысл революции в том и состоит, чтобы доказать себе и миру, что мы великий народ, хотя бы потому, что нам удалось то, что не смогли сделать другие народы».
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В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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