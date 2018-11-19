Пашинян: Нас убеждают - «вы маленький народ, отдайте часть вашей родины», но мы говорим «нет»

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе празднеств по случаю 190-летия города Мартуни выступил с речью, в которой отметил, что армянский народ пытались убедить в его слабости.

«Нас постоянно со всех сторон пытаются убедить, что мы маленький народ, бедный, конформистский, мол, «как-нибудь живите, отдайте эту часть вашей родины, ту часть». Но мы говорим всем – «нет, мы не маленький народ»...Пусть никто не пытается доказать, что мы бедный, жалкий, отчаявшийся народ, мы – народ, одержавший и одерживающий победы. Пусть никто не смеет относиться к нам с состраданием, угрозами. Это народ, породивший Нарекаци, Месропа Маштоца, Монте Мелконяна, маршала Баграмяна, Тиграна Великого. Но наша величина начинается также здесь, когда мы склоняемся и убираем мусор со своей земли, потому что мы великий народ и любим каждый уголок своей родины», - сказал Пашинян.

Он отметил, что армяне - малочисленный народ, но великий, и «смысл революции в том и состоит, чтобы доказать себе и миру, что мы великий народ, хотя бы потому, что нам удалось то, что не смогли сделать другие народы».