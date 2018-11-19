Баку выразит протест Вашингтону в связи с визитом президента Арцаха в США

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане поднялась волна истерии в связи с визитом президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна в США. Так, как отмечает МИД Азербайджана, официальный Баку готовится по дипломатическим каналам «выразить решительный протест американской стороне».

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что визит Саакяна в США «наносит ущерб переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», пишет «Интерфакс-Азербайджан».

В документе отмечается, что выдача американской стороны визы Саакяну создает серьезные вопросы о визовых процедурах в США. В МИД Азербайджана отмечают, что это «вызывает вопросы об искренности США в отношениях с Азербайджаном».

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 18 ноября в Лос-Анджелесе посетил региональное правление Союза армянской помощи (САП) Западного берега США и встретился с членами организации во главе с ее руководителем Сильвой Поладян.В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства, социально-экономического развития Арцаха, региональных процессов, связей между родиной и диаспорой.