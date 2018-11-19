Азербайджан и Белоруссия будут совместно производить тракторы в Турции
19 ноября 2018 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Белоруссия намерены наладить совместное производство в Турции до 3000 тракторов в год. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод» Ханлар Фатиев.
«Минский тракторный завод и Гянджинский автомобильный завод давно планируют совместную деятельность в Турции - сборку и реализацию с дальнейшей локализацией. Мы планируем в первый год (выпускать – ред.) от 500 до 1000 тракторов, на второй год мы планируем выйти на 3000 тракторов»,- сказал Фатиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».
В свою очередь, посол Белорусии в Азербайджане Геннадий Ахрамович стратегию совместного сотрудничества видит еще шире. По его мнению, Азербайджан и Белоруссия совместным проектом могут расширить географию экспорта тракторов. «Это Иран, Турция, Пакистан и, в перспективе, Индия», - сказал посол.
По словам Фатиева, сборку тракторов планируют начать в Турции в первом квартале 2019 года.
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