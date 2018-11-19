В Испании ужесточают меры против гомеопатов после гибели пациентов
19 ноября 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанское правительство объявило войну альтернативной медицине, такой, как гомеопатия и иглоукалывание. Министры науки и здравоохранения разработали план по исключению подобных практик из медицинских центров.
По словам министра образования Исабель Селайа, цель данного шага – защитить граждан страны, пишет Gazeta.ru со ссылкой на El País.
План направлен на то, чтобы «избежать потенциально вредного воздействия» альтернативных практик, «когда они используются как альтернатива или дополнение к лечению», методы которого должны быть «строго научно обоснованными», отмечается в заявлении правительства. На это министров здравоохранения и науки сподвигли громкие случаи смерти людей, сделавших выбор в пользу альтернативной медицины.
Согласно программе правительства, в Испании будет активно распространяться научная информация о псевдомедицинских методах лечения и их опасности. Власти будут бороться с рекламой нетрадиционных методов лечения и собираются избавить медицинские учреждения от тех, кто их практикует. Планируется, что в результате вся деятельность в области здравоохранения в стране будет осуществляться исключительно дипломированными профессионалами. Также специальные комиссии проверят испанские университеты, чтобы выявить случаи выдачи дипломов специалистам по нетрадиционной медицине.
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