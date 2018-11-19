В Испании ужесточают меры против гомеопатов после гибели пациентов

PanARMENIAN.Net - Испанское правительство объявило войну альтернативной медицине, такой, как гомеопатия и иглоукалывание. Министры науки и здравоохранения разработали план по исключению подобных практик из медицинских центров.

По словам министра образования Исабель Селайа, цель данного шага – защитить граждан страны, пишет Gazeta.ru со ссылкой на El País.

План направлен на то, чтобы «избежать потенциально вредного воздействия» альтернативных практик, «когда они используются как альтернатива или дополнение к лечению», методы которого должны быть «строго научно обоснованными», отмечается в заявлении правительства. На это министров здравоохранения и науки сподвигли громкие случаи смерти людей, сделавших выбор в пользу альтернативной медицины.

Согласно программе правительства, в Испании будет активно распространяться научная информация о псевдомедицинских методах лечения и их опасности. Власти будут бороться с рекламой нетрадиционных методов лечения и собираются избавить медицинские учреждения от тех, кто их практикует. Планируется, что в результате вся деятельность в области здравоохранения в стране будет осуществляться исключительно дипломированными профессионалами. Также специальные комиссии проверят испанские университеты, чтобы выявить случаи выдачи дипломов специалистам по нетрадиционной медицине.

Ранее 21-летний Марио Родригес скончался от лейкемии — он отказался от прописанного врачами лечения, поверив натуропату, который обещал вылечить болезнь витаминами.Отец Родригеса подал в суд на натуропата и выиграл дело — суд постановил, что он должен понести ответственность за то, что ввел пациента в заблуждение, будто рак можно вылечить благодаря его рекомендациям.

Другим громким случаем стала смерть экономистки Розы Морильо. Когда в феврале 2014 года у нее в груди было обнаружено небольшое уплотнение и врач порекомендовал удалить его хирургически, женщина решила получить второе мнение у другого специалиста. Когда лицензированный гинеколог заверил ее, что с раковой опухолью можно справиться с помощью гомеопатии, она ему поверила. Сахарные шарики не помогли. За два года опухоль разрослась в четыре раза и дала метастазы. Женщина скончалась в муках.