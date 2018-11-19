«Коммерсантъ»: Букмекеры могут принимать ставки на исход поединка между Пашиняном и Лукашенко

PanARMENIAN.Net - Стараниями Армении и Белоруссии скучный кадровый вопрос о назначении нового генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) превратился в зрелищный поединок, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает издание, президент Белоруссии, политический тяжеловес Александр Лукашенко вышел против и.о. премьера РА , перспективного новичка Никола Пашиняна.

«На воображаемый ринг Армения и Белоруссия выйдут в Санкт-Петербурге 6 декабря. Там пройдет неформальный саммит СНГ, и лидеры стран—членов ОДКБ (в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) решили воспользоваться случаем, чтобы определить победителя»,- говорится в статье.

Отмечается, что букмекерским конторам впору принимать ставки на исход поединка между опытным панчером Лукашенко и Пашиняном, который лишь полгода назад шагнул в большую политику прямо с ереванской площади Республики.

Автор напоминает историю вопроса о смене генсека ОДКБ после выдвижения Арменией обвинений в отношении ее представителя на посту Юрия Хачатурова, а также последовавшего за саммитом ОДКБ в Астане 8 ноября «обмена любезностями» между представителями Армении и Белоруссии.

«Для обоих (Пашиняна и Лукашенко - ред.) ценность победы теперь выше стоящего на кону трофея. Пост генсека ОДКБ — должность во многом техническая, поскольку все принципиальные вопросы в организации решаются лидерами государств «шестерки». Но в политике, особенно в международной, мелочей не бывает, а символы и пиар часто значат больше, чем реальность. Нынешнее обострение борьбы внутри ОДКБ как раз такой случай»,- пишет издание.

Отмечается, что у не привыкшего уступать Александра Лукашенко своя логика. Во-первых, у него уже готов собственный кандидат — глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась. Во-вторых, и это ясно следует из жесткого заявления белорусского МИД, «проиграть такому сопернику, как Никол Пашинян, Александр Лукашенко считает для себя унизительным».

«За почти четверть века президентства он в Белоруссии все устроил так, чтобы политики вроде Никола Пашиняна не имели шансов получить власть, тем более с помощью улицы.Белорусский лидер давно в высшей лиге и привык сам устанавливать правила игры. То же самое можно сказать о его российском, казахстанском и таджикском коллегах. Армянский премьер для них чужак: он не создал сакральной властной вертикали, не имеет опыта аппаратной борьбы и удержания власти, пока даже не выиграл ни одних выборов, а если выиграет, надо еще посмотреть, что у него там будет за процент. При этом Никол Пашинян постоянно рассуждает о демократии, борьбе с коррупцией, честном волеизъявлении, воле народа и все еще выступает на уличных митингах. Такой не может не настораживать. В клубе под названием ОДКБ он воспринимается если не как противник, то точно не как союзник»,- пишет издание.

Автор статьи отмечает, что у Пашиняна собственный интерес: ему хотелось бы 6 декабря увезти в Ереван из Санкт-Петербурга титул генсека, поскольку уже 9 декабря в Армении пройдут парламентские выборы.

«В Петербурге Николу Пашиняну нужен успех. В крайнем случае ничья, как недавно в Астане. Последний сценарий весьма вероятен. В этом случае нынешний и. о. генсека ОДКБ — представитель России Валерий Семериков может задержаться в этой должности на ближайшие полтора года. К тому времени все обиды забудутся и должность сможет спокойно занять кандидат Александра Лукашенко. Это, впрочем, не снижает интереса к санкт-петербургской встрече лидеров Армении и Белоруссии»,- говорится в статье.

Ранее Никол Пашинян выступил с беспрецедентно резкой критикой поведения президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после саммита ОДКБ в Астане. Пашинян выразил недовольсто выносом на публику обсуждения кандидатуры будущего генсека ОДКБ лидерами двух государств и встречей Лукашенко с послом Азербайджана по вопросам деятельности альянса. «Это закрытое заседание, во время которого союзники обсуждают военно-политические вопросы. Это закрытый разговор союзников, и я удивлен, что человек, находящийся в статусе руководителя страны 30 или сколько-то-там лет, позволяет себе такое. Конечно, я буду требовать разъяснений у президента Белоруссии», - сказал он.