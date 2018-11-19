Пашинян - Белоруссии: Отныне с Арменией будут считаться

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 19 ноября прокомментировал заявление МИД Белоруссии в его адрес по поводу выборов генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что в отношениях с международными партнерами Армения не будет подстраиваться и приспосабливаться.

«Таких отношений, которые они привыкли видеть с Арменией, таких отношений не будет. Наш народ и наше правительство в состоянии защитить и отстоять интересы нашей страны, и все должны считаться с этим, и я обещаю - отныне будут считаться», - сказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян выступил с беспрецедентно резкой критикой поведения президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после саммита ОДКБ в Астане. Пашинян выразил недовольсто выносом на публику обсуждения кандидатуры будущего генсека ОДКБ лидерами двух государств и встречей Лукашенко с послом Азербайджана по вопросам деятельности альянса. «Это закрытое заседание, во время которого союзники обсуждают военно-политические вопросы. Это закрытый разговор союзников, и я удивлен, что человек, находящийся в статусе руководителя страны 30 или сколько-то-там лет, позволяет себе такое. Конечно, я буду требовать разъяснений у президента Белоруссии», - сказал он.

В Минске ответили на это.«Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Надеемся, со временем это пройдет»,- заявил 18 ноября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.