Пашинян - Белоруссии: Отныне с Арменией будут считаться
19 ноября 2018 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 19 ноября прокомментировал заявление МИД Белоруссии в его адрес по поводу выборов генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что в отношениях с международными партнерами Армения не будет подстраиваться и приспосабливаться.
«Таких отношений, которые они привыкли видеть с Арменией, таких отношений не будет. Наш народ и наше правительство в состоянии защитить и отстоять интересы нашей страны, и все должны считаться с этим, и я обещаю - отныне будут считаться», - сказал Пашинян.
Ранее Никол Пашинян выступил с беспрецедентно резкой критикой поведения президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после саммита ОДКБ в Астане. Пашинян выразил недовольсто выносом на публику обсуждения кандидатуры будущего генсека ОДКБ лидерами двух государств и встречей Лукашенко с послом Азербайджана по вопросам деятельности альянса. «Это закрытое заседание, во время которого союзники обсуждают военно-политические вопросы. Это закрытый разговор союзников, и я удивлен, что человек, находящийся в статусе руководителя страны 30 или сколько-то-там лет, позволяет себе такое. Конечно, я буду требовать разъяснений у президента Белоруссии», - сказал он.
В Минске ответили на это.«Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Надеемся, со временем это пройдет»,- заявил 18 ноября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
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В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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