Белоруссия поставит в Азербайджан новую партию военной техники
19 ноября 2018 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Белоруссия и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники. Об этом сообщил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
19 ноября по итогам переговоров двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны, пишет БЕЛТА.
«В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Белоруссии», - рассказал Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Белоруссией в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная.
В конце сентября стало изветно, что в Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика.
В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».
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