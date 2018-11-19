Белоруссия поставит в Азербайджан новую партию военной техники

PanARMENIAN.Net - Белоруссия и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники. Об этом сообщил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

19 ноября по итогам переговоров двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны, пишет БЕЛТА.

«В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Белоруссии», - рассказал Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Белоруссией в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная.

В конце сентября стало изветно, что в Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика.

В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».