В Грузии аннулируют банковские долги более 600,000 граждан
19 ноября 2018 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии приняло решение об аннулировании банковских долгов более 600 тысяч граждан, которые оказались в «черном списке» из-за задолженностей. Об этом сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
«Речь идет о более 600 тысяч граждан, которые имеют задолженность перед банками, онлайн организациями или другими финансовыми институтами. В целом сумма составляет около 1,5 миллиарда лари (565,3 миллиона долларов). Согласно сегодняшнему решению, эти долги будут аннулированы у наших граждан»,- сообщил Бахтадзе, пишет Kp.ru.
Премьер-министр уточнил, что долги также будут погашены у 150 тысяч лиц со статусом социально незащищенных и десятки тысяч лиц с ограниченными возможностями. Аннулирование начнется 15 декабря и продлится до конца месяца.
В завершении речи премьер отметил, что страна встретит Новый год без долгов.
Ранее сообщалось, что в Грузии состоится второй тур выборов президента в связи с тем, что на предварительных голосованиях ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.
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