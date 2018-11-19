В Грузии аннулируют банковские долги более 600,000 граждан

PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии приняло решение об аннулировании банковских долгов более 600 тысяч граждан, которые оказались в «черном списке» из-за задолженностей. Об этом сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

«Речь идет о более 600 тысяч граждан, которые имеют задолженность перед банками, онлайн организациями или другими финансовыми институтами. В целом сумма составляет около 1,5 миллиарда лари (565,3 миллиона долларов). Согласно сегодняшнему решению, эти долги будут аннулированы у наших граждан»,- сообщил Бахтадзе, пишет Kp.ru.

Премьер-министр уточнил, что долги также будут погашены у 150 тысяч лиц со статусом социально незащищенных и десятки тысяч лиц с ограниченными возможностями. Аннулирование начнется 15 декабря и продлится до конца месяца.

В завершении речи премьер отметил, что страна встретит Новый год без долгов.

Ранее сообщалось, что в Грузии состоится второй тур выборов президента в связи с тем, что на предварительных голосованиях ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.