В Чикаго лифт с пассажирами сорвался с 95 этажа
19 ноября 2018 - 19:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Лифт с шестью пассажирами сорвался с 95 этажа Хэнкок-центра в американском Чикаго.
Инцидент произошел еще 16 ноября. После того как один из тросов оборвался, лифт начал спускаться на большой скорости и остановился только в районе 11 этажа. Дополнительные тросы выдержали его вес, поэтому в результате никто не пострадал. В числе пассажиров была беременная женщина, пишет Lenta.ru со ссылкой на CBS Chicago.
До прибытия экстренных служб люди, находившиеся в лифте, не знали, на каком этаже они застряли. Из-за устройства шахт здания спасатели долго не могли добраться до кабины: им пришлось ломать бетонную стену с помощью молота. В итоге операция длилась более трех часов.
«Сначала я думал, что мы погибнем», — заявил один из пассажиров, мексиканский турист Хайме Монтемайор. По его словам, лифт стал двигаться гораздо быстрее, что ощущалось как падение, а затем он услышал некий щелкающий звук. Его жена рассказала, что при этом кабина наполнилась пылью.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Белоруссия поставит в Азербайджан новую партию военной техники 19 ноября по итогам переговоров двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана
Пашинян - Белоруссии: Отныне с Арменией будут считаться Он отметил, что в отношениях с международными партнерами Армения не будет подстраиваться и приспосабливаться
«Коммерсантъ»: Букмекеры могут принимать ставки на исход поединка между Пашиняном и Лукашенко Как отмечает издание, политический тяжеловес Александр Лукашенко вышел против перспективного новичка Никола Пашиняна
Баку выразит протест Вашингтону в связи с визитом президента Арцаха в США Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что визит Саакяна в США противоречит «наносит ущерб переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта»