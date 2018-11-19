В Чикаго лифт с пассажирами сорвался с 95 этажа

PanARMENIAN.Net - Лифт с шестью пассажирами сорвался с 95 этажа Хэнкок-центра в американском Чикаго.

Инцидент произошел еще 16 ноября. После того как один из тросов оборвался, лифт начал спускаться на большой скорости и остановился только в районе 11 этажа. Дополнительные тросы выдержали его вес, поэтому в результате никто не пострадал. В числе пассажиров была беременная женщина, пишет Lenta.ru со ссылкой на CBS Chicago.

До прибытия экстренных служб люди, находившиеся в лифте, не знали, на каком этаже они застряли. Из-за устройства шахт здания спасатели долго не могли добраться до кабины: им пришлось ломать бетонную стену с помощью молота. В итоге операция длилась более трех часов.

«Сначала я думал, что мы погибнем», — заявил один из пассажиров, мексиканский турист Хайме Монтемайор. По его словам, лифт стал двигаться гораздо быстрее, что ощущалось как падение, а затем он услышал некий щелкающий звук. Его жена рассказала, что при этом кабина наполнилась пылью.