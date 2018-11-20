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Армения сыграла вничью с Лихтенштейном: Сборная страны - 2-я в группе

Армения сыграла вничью с Лихтенштейном: Сборная страны - 2-я в группе
20 ноября 2018 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу 19 ноября сыграла вничью в последнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Лихтенштейна. Игра завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, сборная Армении с 10 очками заняла второе место в своей группе.

В составе сборной Армении голы забили полузащитник Саркис Адамян и нападающий Александр Карапетян. Авторами голов в составе команды Лихтенштейна стали Марсель Бешел и Николас Хаслер.

Первое место в группе занимает Македония с 15 очками. В тот же день сборная этой страны разгромила Гибралтар со счетом 4:0.

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