Армения сыграла вничью с Лихтенштейном: Сборная страны - 2-я в группе
20 ноября 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу 19 ноября сыграла вничью в последнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Лихтенштейна. Игра завершилась со счетом 2:2.
Таким образом, сборная Армении с 10 очками заняла второе место в своей группе.
В составе сборной Армении голы забили полузащитник Саркис Адамян и нападающий Александр Карапетян. Авторами голов в составе команды Лихтенштейна стали Марсель Бешел и Николас Хаслер.
Первое место в группе занимает Македония с 15 очками. В тот же день сборная этой страны разгромила Гибралтар со счетом 4:0.
Самое значимое
«Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала»»,- отметил Мхитарян
Сборная Армении по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 1 строчку и теперь располагается на 101-м месте.
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей)
Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Forbes: Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица мира На втором месте – Тейлор Свифт ($80 млн)
США могут включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма Окончательного решения, по его информации, пока не было принято, не определены и сроки решения этого вопроса
Глава Совбеза Армении примет участие в заседании секретарей СБ СНГ Там Григорян примет участие в VI заседании секретарей совета безопасности государств-участников СНГ.
Instagram удалит искусственно поставленные лайки и комментарии Компания в последнее время заметила применение сторонних приложений, позволяющих пользователю искусственно наращивать аудиторию аккаунта