Instagram удалит искусственно поставленные лайки и комментарии
20 ноября 2018 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация Instagram решила бороться против специальных приложений, позволяющих автоматически оставлять комментарии, лайки, а также подписываться на другие учетные записи. Об этом говорится в заявлении соцсети.
Компания в последнее время заметила применение сторонних приложений, позволяющих пользователю искусственно наращивать аудиторию аккаунта. Администрация Instagram подчеркивает, что эти действия противоречат правилам соцсети.
«С сегодняшнего дня мы начнем удалять не являющиеся аутентичными лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, для повышения популярности которых применяют сторонние приложения», – уточняется в сообщении, пишут «Ведомости».
Компания разработала методы, с помощью которых компьютерные системы могут эффективно находить такие аккаунты и принимать необходимые меры.
Руководство соцсети будет уведомлять владельцев выявленных аккаунтов о том, что собранные таким образом лайки, комментарии и подписки на другие учетные записи будут удалены. Владельцам аккаунтов предложат также сменить пароль, чтобы сторонние приложения не могли применять их учетные записи в указанных целях. В сообщении отмечается, что пользователи, передавая свои данные таким приложениям, идут на риск.
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