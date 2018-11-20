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Глава Совбеза Армении примет участие в заседании секретарей СБ СНГ

Глава Совбеза Армении примет участие в заседании секретарей СБ СНГ
20 ноября 2018 - 12:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном 20 ноябряотправится в Москву.

Там Григорян примет участие в VI заседании секретарей совета безопасности государств-участников СНГ.

Главы совбезов обсудят вопросы деятельности Антитеррористического центра государств СНГ и ситуацию в Сирии.

В ходе визита Григоряна в Москву запланированы также двухсторонние встречи.

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