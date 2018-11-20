Глава Совбеза Армении примет участие в заседании секретарей СБ СНГ
20 ноября 2018 - 12:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном 20 ноябряотправится в Москву.
Там Григорян примет участие в VI заседании секретарей совета безопасности государств-участников СНГ.
Главы совбезов обсудят вопросы деятельности Антитеррористического центра государств СНГ и ситуацию в Сирии.
В ходе визита Григоряна в Москву запланированы также двухсторонние встречи.
Самое значимое
Еду оставшимся взаперти людям приносят их родственники и другие беженцы из Баку, живущие по соседству
Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Forbes: Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица мира На втором месте – Тейлор Свифт ($80 млн)
США могут включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма Окончательного решения, по его информации, пока не было принято, не определены и сроки решения этого вопроса
Instagram удалит искусственно поставленные лайки и комментарии Компания в последнее время заметила применение сторонних приложений, позволяющих пользователю искусственно наращивать аудиторию аккаунта
Верхний Ларс открыт, но с российской стороны застряли около 500 грузовиков Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 491 единиц техники